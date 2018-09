PSG : Une offre pour cet attaquant à 110 ME ? C’est bien tenté

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Depuis l’été 2017 et les signatures de Neymar et Kylian Mbappé, tout le monde connaît la puissance financière du Paris Saint-Germain.

Résultat, de plus en plus de rumeurs circulent autour du champion de France qui possède le profil idéal pour faire grimper les enchères… Cela n’a sûrement pas échappé à l’entourage de Mauro Icardi (25 ans) qui négocie une prolongation de contrat à l’Inter Milan depuis plusieurs mois. Apparemment, les deux parties ont du mal à s’entendre et les discussions stagnent. Le moment choisi par Sport Mediaset pour révéler les approches estivales du Real Madrid, de la Juventus Turin et donc du PSG.

D’après le média transalpin, l’attaquant argentin aurait reçu trois offres salariales comprises entre 10 et 12 M€ par an. C’est énorme, surtout pour un joueur dont le salaire annuel est estimé à 6 M€. Il faut aussi rappeler que le contrat d’Icardi contient une clause libératoire à 110 M€ pour les clubs étrangers. Autant dire que le PSG, surveillé par l’UEFA et son fair-play financier, ne pouvait pas transmettre ce genre de propositions cet été. D’autant que la recherche d’un attaquant n’était pas vraiment sa priorité.