PSG : Une offre incroyable envoyée à Al-Khelaifi pour Rabiot ?

Tandis que du côté du FC Barcelone, on s'interroge sur l'attitude d'Adrien Rabiot et sur la nécessité de le recruter lors du mercato estival, il semble bien que de l'autre côté de la Manche on a décidé de passer à l'attaque d'ici le 31 janvier prochain. Ce samedi, le Sun affirme en effet que Daniel Levy, le propriétaire de Tottenham, est prêt à faire un énorme effort financier afin de s'offrir dès ce mercato d'hiver le milieu de terrain français du Paris Saint-Germain. Car si les Spurs peuvent espérer, comme d'autres clubs, s'offrir Adrien Rabiot gratuitement en fin de saison, la formation londonienne serait d'ores et déjà disposée à payer 23ME pour faire venir le joueur du PSG.

Une somme qui ferait évidemment le bonheur de Nasser Al-Khelaifi, lequel sait qu'Adrien Rabiot ne prolongera pas au Paris SG mais qui souhaite plus que tout que ce dernier ne parte pas gratuitement. Pour le Sun, cette venue possible du milieu parisien à Tottenham est directement liée au transfert éventuel d'Idrissa Gueye au PSG, le tabloïd ne voyant pas le club français laisser filer Adrien Rabiot s'il n'a pas un deuxième renfort en milieu de terrain. Reste qu'on voit mal le président qatari de Paris dire non à 23ME pour son joueur, mais il faudra pour cela que Rabiot accepte de partir à Londres. Et là, c'est une autre histoire.