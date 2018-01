PSG : Une légende du club demande une grosse faveur au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Alors que le Paris Saint-Germain l’a clairement invité à partir, Lucas tarde à trouver la porte de sortie.

Et pour cause, l’ailier de 25 ans, seulement apparu à cinq reprises cette saison en Ligue 1, privilégie un rebond chez un cador européen comme Manchester United, l’un de ses prétendants annoncés. Ce qui explique pourquoi le FC Nantes a notamment été recalé. Mais cela n’empêche pas la presse brésilienne de croire à un retour de Lucas dans son pays natal. En effet, le média Lance ! annonce des contacts entre le PSG et son ancien club de São Paulo via le directeur sportif Raï, légende parisienne qui a gardé de bonnes relations avec le leader de Ligue 1.

De son côté, l’agent du joueur Wagner Ribeiro a été aperçu au centre d’entraînement paulista, probablement afin de discuter d’un éventuel retour de Lucas en prêt. Plutôt étonnant dans la mesure où Paris, qui a besoin de vendre pour respecter le fair-play financier, souhaitait plutôt transférer son milieu offensif pour 40 millions d’euros. Soit le montant dépensé lors de son arrivée en janvier 2013.