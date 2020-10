PSG : Une grosse surprise pour finir le mercato à Paris ?

Dans : PSG.

Après l'annonce de la signature de Kean et de Danilo, le mercato du Paris Saint-Germain semblait être terminé. Mais Leonardo pourrait encore frapper une dernière fois.

Les supporters du PSG pensaient pouvoir regarder tranquillement la suite et la fin de ce mercato estival, mais à quelques heures de la fermeture du marché des transferts il se pourrait bien que Paris saisisse une dernière opportunité de se renforcer. Alors que Moise Kean et Danilo Pereira collaient avec une partie des exigences de Thomas Tuchel, Leonardo reste tout de même à l’affût. « Le PSG a terminé son Mercato sur les cibles qu’il désirait. Mais là direction sportive reste attentive à un dernier renfort possible avant minuit », indique ainsi Loïc Tanzi, journaliste à RMC. Une tendance que L’Equipe confirme aussi en ce lundi après-midi. Personne n’a la moindre info sur ce possible renfort de dernière minute, mais du côté des bureaux du Paris Saint-Germain la cellule recrutement n’est pas encore au repos.