PSG : Une erreur tactique de Tuchel à Rennes, il accuse

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Surpris dimanche à Rennes par une équipe bretonne qui a beaucoup défendu mais a aussi crânement tenté de relancer court à tout prix, le PSG a déjà concédé sa première défaite de la saison.

Et au cours de cette rencontre, le comportement de l’équipe parisienne a interpellé les observateurs, et notamment Alain Roche. Pour l’ancien défenseur du Paris SG, il y avait quand même un problème qui sautait aux yeux avec le positionnement extrêmement bas de Marquinhos, qui restait souvent comme cinquième défenseur, face à une équipe rennaise qui n’avait qu’un seul attaquant. Un choix tactique loin d’être payant au final et sur lequel Thomas Tuchel s’est entêté.

« Ce n’est pas qu’un problème offensif. C’est un problème général. Tactiquement, on n’a pas bien compris la position de Marquinhos avec une infériorité numérique au milieu, plus de cent ballons perdus, on n’a jamais vu un PSG comme ça ! On n’a jamais vu Marquinhos ou Thiago Silva autant en difficulté donc il y a eu un fiasco général. Ce qui est plus embêtant, c’est qu’il n’y a pas d’esprit collectif. Que ce soit dans la récupération, dans le déplacement défensif, cette équipe est vite en difficulté. Dès qu’ils ne sont plus en possession du ballon, et qu’ils n’arrivent pas à récupérer haut, ils sont en grande difficulté. C’est un vrai travail collectif à faire. Même si Neymar revient et que ça rajoute une arme offensive, il faut être rigoureux défensivement. Ce n’est pas le cas actuellement », a livré le consultant de Canal+, pour qui l’entraineur parisien va devoir trouver des mises en place plus convaincantes s’il ne veut pas aller au devant des déconvenues face à des formations de Ligue 1 qui ont certainement suivi avec attention le revers du PSG au Roazhon Park.