PSG : Une clause secrète pour récupérer Xavi Simons !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a vécu un dernier mercato estival agité. Les champions de France ont notamment laissé partir Xavi Simons du côté du PSV Eindhoven.

Paris a dû faire des sacrifices cet été lors du marché des transferts. Alors que son statut s'était amélioré au PSG et qu'une prolongation de contrat était même envisagée, Xavi Simons a finalement quitté la capitale. Direction le PSV Eindhoven pour le Néerlandais, désireux de saisir sa chance au plus haut niveau. A 19 ans, le milieu offensif avait déjà pas mal bourlingué. L'idée était donc d'engranger des matchs et de l'expérience avec en tête, la possibilité de s'imposer un jour dans un grand club. Depuis son arrivée au PSV cet été, avec qui il a signé jusqu'en 2027, Xavi Simons régale. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 14 matchs disputés cette saison, l'ancien du PSG prouve qu'il peut être plus qu'un faire-valoir. Et apparement, Paris en est bien conscient.

Simons, le PSG a déjà prévu le coup !

🚨🚨 Il y a une clause permettant un éventuel retour de Xavi Simons au PSG, confirme le PSV Eindhoven par la voix de son directeur du football Marcel Brands ! 🇳🇱 @RikElfrink — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) October 10, 2022

Ce lundi, le directeur général du PSV Eindhoven, Marcel Brands a avoué qu'il existait bien une clause dans le contrat de Simons, lui permettant d'avantager un futur retour au PSG. Une clause dont seul le PSG peut bénéficier à l'avenir. D'après Rik Elfrink, journaliste pour l'Eindhovens Dagblad, cette clause pourrait bien concerner l'été prochain, même si aucun accord n'est en place avec les champions de France concernant un retour de Simons en Ligue 1. Mais au vu des récentes performances du Néerlandais cette saison, tout porte à croire que sa valeur marchande ne fera qu'aller à la hausse. Xavi Simons est aujourd'hui estimé à 8 millions d'euros par le site Transfermarkt. Toujours selon Rik Elfrink, le PSG pourrait racheter Xavi Simons contre environ 10-12 millions d'euros l’été prochain. En deux saisons avec Paris, Simons n'avait pris part qu'à 11 matchs avec le club francilien. Reste à savoir quelle sera la volonté de Luis Campos et Christophe Galtier sur le sujet, alors que les recrues parisiennes du milieu de terrain, sauf Vitinha, peinent à convaincre depuis leur recrutement.