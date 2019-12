PSG : Une clause pro-Real exigée par Mbappé pour prolonger ?

Dans : PSG.

Comme indiqué par ailleurs sur notre site, le Paris Saint-Germain négocie bien avec Kylian Mbappé pour la prolongation du contrat de l’international français, qui expirera en juin 2022.

L’ambition du Paris Saint-Germain est clairement de faire signer rapidement un nouveau contrat à son prodige. En interne, une prolongation jusqu’en juin 2025 est évoquée. Pour l’heure, Kylian Mbappé n’a pas refusé de négocier avec le champion de France en titre, contrairement à ce que la presse espagnole indiquait. Néanmoins, il semblerait que Paris soit encore très loin d’avoir trouvé un accord avec l’ancien buteur de l’AS Monaco. D’autant plus que selon les informations de Paris Fans, Kylian Mbappé ne souhaite pas prolonger de trois ans supplémentaires, mais seulement d’une année.

De plus, et c’est bien plus gênant pour le Paris Saint-Germain, l’entourage de Kylian Mbappé a la volonté de placer une option de départ vers le Real Madrid. De toute évidence, le Paris Saint-Germain ne se montrera pas emballé par cette requête du champion du monde 2018, et pourrait même la refuser. Ce qui pourrait sensiblement compliquer les négociations entre le clan Kylian Mbappé et la direction du PSG. Pour rappel, le Real Madrid courtise avec beaucoup d’assiduité l’international tricolore, et cela depuis plus de deux ans maintenant. Il y a quelques semaines, Le Parisien révélait que le président madrilène Florentino Pérez était prêt à débourser plus de 300 ME s’il le fallait pour recruter celui dont rêve Zinedine Zidane…