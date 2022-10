PSG : Une cible prioritaire à 150 millions au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Déjà tourné vers la succession de Lionel Messi, le PSG a fait de Rafael Leao sa piste prioritaire en attaque sous l’impulsion de Luis Campos.

A l’origine du transfert de Rafael Leao à Lille il y a deux ans, Luis Campos souhaite refaire le coup avec le Paris Saint-Germain. En effet, à en croire les informations du site Don Balon, l’international portugais de l’AC Milan est la priorité absolue du conseiller sportif du PSG dans l’optique du prochain mercato estival. L’été dernier, Luis Campos a déjà tâté le terrain auprès du club lombard afin de connaître les conditions d’un transfert de Rafael Leao. Luis Campos n’a pas approfondi la piste l’été dernier mais avec le probable départ de Lionel Messi à la fin de la saison, le Portugais est maintenant la piste n°1 du Paris Saint-Germain. A en croire le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi est sur la même longueur d’onde que son conseiller sportif et les deux hommes sont bien décidés à faire du prodige portugais le successeur de Lionel Messi, dont le contrat avec le PSG arrive à expiration à la fin de la saison.

Rafael Leao priorité du PSG l'été prochain

Homme fort de l’AC Milan depuis plus d’un an, Rafael Leao ne sera toutefois pas bradé par les dirigeants du club italien. Et pour preuve, Don Balon dévoile que l’AC Milan va réclamer au minimum 150 millions d’euros pour le transfert de l’international portugais, une somme que le Qatar serait prêt à investir afin de compenser le départ de Lionel Messi. Malgré le tarif XXL de Rafael Leao, la concurrence est présente dans ce dossier. En effet, Manchester City et Chelsea sont également très intéressés par le profil de l’ancien Lillois, aussi bien capable de briller à la pointe de l’attaque de d’évoluer sur un côté, à gauche principalement, là où il évolue en majorité avec l’AC Milan. En fin de contrat avec le club rouge et noir jusqu’en juin 2024, Rafael Leao a très peu de chances de prolonger, le salaire réclamé par l’attaquant et son entourage étant trop élevé pour l’AC Milan. Un transfert lors du prochain mercato est dès lors inévitable afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro en juin 2024 pour le Milan.