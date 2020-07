PSG : Une belle andalouse drague Bernat au mercato

Dans : PSG.

En discussions avec le Paris Saint-Germain pour prolonger son contrat au-delà de 2021, Juan Bernat attire les convoitises au mercato.

Et pour cause, l’Espagnol de 27 ans est arrivé au PSG sur la pointe des pieds en août 2018, mais s’est rapidement imposé comme un excellent soldat du club francilien. Titulaire indiscutable aux yeux de Thomas Tuchel, l’international espagnol semblait d’ailleurs parti pour prolonger l’aventure dans la capitale française en signant un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain. Mais les projets de Juan Bernat pourraient être chamboulés au mercato avec un intérêt de plus en plus pressant du FC Séville pour s’attacher ses services, selon les informations obtenues par La Colina De Nervion.

Le média indique que le club andalou cherche impérativement à se renforcer au poste de latéral gauche puisque l’avenir de Sergio Escudero est incertain tandis que Sergio Reguilón n’est que prêté par le Real Madrid. Autrement dit, c’est un véritable titulaire en puissance que le FC Séville souhaite recruter, raison pour laquelle la piste Juan Bernat a été activée. Il s’agirait sans surprise de la cible prioritaire de Monchi à ce poste au vu de son expérience, de ses références en coupe d’Europe et de ses deux excellentes saisons réalisées au Paris Saint-Germain. Néanmoins, il faudrait un petit miracle pour convaincre Juan Bernat de quitter le PSG, où il est un titulaire indiscutable. Le FC Séville en est bien conscient puisque le club a d’ores et déjà activé d’autres pistes, dont une autre en Ligue 1, celle menant au Rennais Faitout Maouassa. Par ailleurs, Marcos Alonso (Chelsea) est également pisté par Séville. De très belles idées, comme toujours de la part de Monchi, qui compte bien se renforcer en défense lors du prochain mercato. Avec Juan Bernat en rêve ultime…