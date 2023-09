Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé jouera cette saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, même si un média a affirmé jusqu'à la dernière heure du mercato qu'il allait signer au Real Madrid. Plus de 5.000 personnes ont écouté les explications des auteurs.

Depuis une semaine, les supporters du PSG réclamaient et attendaient les explications des responsables de PSG Community, qui réunit plus de 400.000 followers sur X (ex-Twitter), lesquels avaient annoncé le 22 juin que Kylian Mbappé allait être transféré au Real Madrid. Le média spécialisé évoquant même le montant de l’opération, à savoir 200 millions d’euros plus 50 millions d’euros de bonus. Ce tweet « exclusif » a été vu par 80 millions de personnes, cette « révélation » ayant eu un retentissement mondial et les auteurs ont finalement attendu le 1er septembre à 23 heures pour reconnaître que le numéro 7 restait au Paris Saint-Germain. Si le compte a perdu quelques dizaines de milliers de followers, notamment en Espagne, et reçoit une vague d’insultes, les supporters français du club de la capitale avaient rendez-vous mardi soir très tard pour un Space qui a réuni plus de 5.000 followers sur X. L’occasion d’une incroyable séance de plus de deux heures.

Un document confidentiel sur Mbappé

C’est d’abord le responsable de PSG Community, Miloud Kotbi qui s’est défendu d’avoir monté cette histoire pour promouvoir son site, qui existe depuis longtemps et vivait tranquillement depuis douze ans. « Les gens croient qu’on s’est assis autour d’une table et qu’on s’est dit qu’on allait mentir et créer une info sur Twitter et gagner des sous. On n’est pas dans ça. On a travaillé le truc. On a recoupé notre information, on avait des sources. On savait que c’est un gros morceau, car il y a beaucoup d’enjeux autour de Kylian. Il y va de notre crédibilité (sic) Jusqu’au bout, nos sources ont confirmé l’information », a expliqué le fondateur de PSG Community, sans totalement convaincre ses interlocuteurs.

On ne le dira jamais assez mais un grand merci à Mytho Community et à ses amis. On s’est bien marré grâce à vous tout l’été ! Ça valait bien un petit clip hommage 🎥



Mais les choses ont commencé à sérieusement chauffer, lorsque des intervenants ont demandé à l’un de ses journalistes de parler d’un fameux document évoqué à l’époque comme l’un des éléments sérieux permettant d’affirmer que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid. « Il faut savoir que chez nous, il y a un pôle rédaction et un pôle communication Le document, nous ne l’avons pas vu à la rédaction, mais ce n’est pas notre seule source. Le document a été vu par la partie communication, nous, on travaille sur le terrain, on ne l’a pas vu. Mohamed Kotbi (Ndlr : le frère du fondateur) a vu ce document, mais pas nous (…) Notre seule erreur, c'est de ne pas avoir utilisé le conditionnel (...) Jusqu'au dernier moment, nos sources, y compris en Espagne, ont dit que cela pouvait se faire jusqu'au dernier jour en mode sauveur, c'est pour cela qu'on n'a pas changé d'avis », a précisé Max Miotto, rédacteur en chef du média spécialisé qui a focalisé pas mal de colère, ce dernier ayant répété tout l'été que Mbappé et le PSG faisaient du cinéma avant de se séparer. Il était alors temps de parler argent.

Un scoop mondial à moins de 1.500 euros

Depuis quelques jours, les supporters parisiens estiment que l'argent gagné grâce à ce faux scoop pourrait être reversé à une association caritative, afin de se faire pardonner. Mais du côté des responsables du site, on explique que sur Twitter cette annonce n'a pas généré une somme folle, parlant d'un montant « entre 0 et 1.500 euros ». Pas de quoi calmer les interlocuteurs de PSG Community, convaincus que cette histoire a débordé ses auteurs et que ces derniers n'ont pas osé faire marche arrière alors que le buzz était colossal. « Votre coup était réussi, c’était pour exister, vous avez fait des impressions sur le dos de Mbappé, ça collait au moment où Twitter a annoncé la rémunération », a lancé un auditeur furieux des explications. En attendant, le Paris Saint-Germain a décidé de priver les responsables du site de son accès au centre d'entraînement et au Parc des Princes.