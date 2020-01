PSG : Une affaire Neymar ? Tuchel règle ça en rigolant

Dans : PSG.

Interrogé ce samedi sur les fameuses vidéos de Neymar prises pendant les fêtes, Thomas Tuchel a expliqué qu'il avait trouvé un moyen radical de régler un éventuel souci au PSG.

Revenu à l’entraînement le jour et l’heure prévus par le Paris Saint-Germain, Neymar sera bien dans le groupe du PSG pour le match de Coupe de France prévu dimanche soir contre Linas. Mais répondant à une question sur les fêtes organisées par et avec le Brésilien pendant la trêve hivernale, Thomas Tuchel n’a pas semblé être très inquiet. Et pour cause, l’entraîneur allemand du club de la capitale avoue qu’il ne suit pas ses joueurs à la trace sur les réseaux sociaux pendant les vacances.

Tuchel n'a pas vu les vidéos de Neymar

« Si le comportement de Neymar me gêne ? Non, car je ne regarde pas les vidéos des joueurs, c’est mieux (sourire) Les vacances sont là pour profiter et les joueurs ont fait un programme physique individuel. Je sais que Neymar était avec ses préparateurs physiques personnels et il a fait toutes les choses qui étaient prévues et il l’a montré. Il a été super fiable, il est dans un bon état d’esprit. Neymar a eu des vacances comme tous les autres joueurs et les vacances sont là pour en profiter. Je ne me prends pas la tête avec ces choses-là », a expliqué un Thomas Tuchel pas du tout inquiet par d’éventuelles séquelles des fêtes pour la star brésilienne du Paris Saint-Germain.