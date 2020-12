PSG : Neymar ou pas à Lille, Tuchel sous pression

Dans : PSG.

Blessé dimanche dernier lors de la défaite face à l’OL, Neymar a immédiatement craint le pire.

Il s’agissait finalement d’une entorse bénigne, qui ne devrait pas générer une longue indisponibilité. Dès le début de semaine, une éventuelle présence pour l’autre choc, face à Lille, était envisagée. C’est toujours le cas mais dans une telle situation, la prudence reste de mise. Le numéro 10 du PSG a bien évidemment envie d’y participer, mais son clan est beaucoup moins pressé. Son père a fait savoir qu’il ne faudrait prendre aucun risque avant la trêve hivernale, histoire d’éviter une rechute si l’ancien barcelonais devait forcer pour revenir à temps pour affronter le leader de la Ligue 1.

Du côté du staff médical, on laisse pour le moment Neymar au repos complet et avec ses deux suiveurs habituels, son kiné et son physiothérapeute. Un traitement aux petits soins qui va lui permettre de se tester selon ses sensations en vue du match de dimanche au stade Pierre-Mauroy. Car Thomas Tuchel a aussi une certaine pression du résultat pour cette rencontre. Un résultat négatif, et le PSG commencerait à se retrouver loin du LOSC en vue du titre de champion de France, et passerait en tout cas la trêve derrière les Dogues. De quoi lui donner envie d’utiliser toutes ses forces vives, surtout quand on voit l’état de l’animation offensive quand Neymar n’est pas là. Néanmoins, selon Le Parisien, le feu vert médical pourrait ne pas être donné, la crainte d'une rechute étant réelle. Mais dans la réalité, c'est comme d’habitude le Brésilien qui aura le dernier mot, lui qui avisera certainement samedi selon ses sensations pour retrouver les terrains de Ligue 1.