PSG ‍: Un vent de folie souffle sur Paris

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain se déplace à Monaco ce mercredi 18 décembre au soir, un match qui s’intègre dans une succession de quatre rencontres consécutives difficiles. Si le PSG s’en sort, il y a de quoi reprendre espoir.

La première moitié de saison du Paris Saint-Germain a laissé planer quelques doutes sur la qualité de l’effectif. Le départ de Kylian Mbappé n’a pas été comblé et les conséquences sont instantanées. Si en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique n’ont pas encore perdu le moindre match et occupent le fauteuil de leader, en Ligue des champions, on ne peut pas en dire autant. Loin d’être qualifié pour la suite de la compétition, le club parisien a encore de grosses échéances à venir.

Un calendrier brûlant mis en évidence par une succession de quatre matchs toutes compétitions confondues de très haut niveau, commencée par le déplacement à Salzbourg. En cas d’issue positive, le message d’espoir envoyé par le PSG serait fort... et surtout rassurant.

Le PSG, quatre matchs pour mettre tout le monde d’accord

En l’espace de douze jours, le Paris Saint-Germain traverse une période capitale pour la suite de sa saison. Le déplacement à Monaco ce mercredi 18 décembre au soir s’insère dans cette dernière, qui a commencé par la belle victoire à Salzbourg. « Le contexte était compliqué, car la victoire était obligatoire. Puis, il y a eu Lyon, l’équipe française la plus en forme du moment. Le PSG a montré qu’il était injouable là aussi. On a ce soir l’AS Monaco, la deuxième équipe de Ligue 1. Puis dimanche (22 décembre), le déplacement à Lens en Coupe de France. Il y a plus que des points et des qualifications à aller chercher. Si le PSG sort gagnant, j’y verrai un message d’espoir dans les capacités de cette équipe à pouvoir être compétitive face à des équipes relevées tous les trois jours », explique à ce propos Romain Beddouk sur France Bleu Paris, qui assure que le jeune effectif a besoin de franchir un cap. Si le PSG veut jouer sur tous les tableaux et démarrer l'année 2025 sur de bonnes bases, il devra indéniablement repartir avec la victoire à Monaco et à Lens.