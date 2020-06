PSG : Un triomphe européen, et Neymar prolonge à Paris

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Neymar n’est pas encore certain à 100 % de poursuivre l’aventure dans la capitale française.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’a pas ouvert de discussions avec sa star brésilienne au sujet d’une prolongation de contrat, ce qui laisse clairement penser que Leonardo est à l’écoute de potentielles offres pour transférer le joueur au salaire le plus imposant au sein de son effectif. Principal courtisan de Neymar, le FC Barcelone n’a cependant pas les moyens de s’offrir l’international auriverde. Il y a quelques mois, la Juventus Turin avait également été associée au n°10 du Paris SG. Et si les finances du champion d’Italie ne lui autorisent pas à faire n’importe quoi, elles peuvent permettre d’envisager une arrivée de Neymar sous certaines conditions…

Mais selon l’insider italien Petro Chiaradia, il est totalement impossible que Neymar rejoigne la Série A lors du prochain mercato. Affaire classé… « Un transfert de Neymar en Italie ? Je l’exclus totalement. Cela me semble impossible pour le foot italien de l’attirer. Où va-t-il signer ? Je ne sais pas. Barcelone a des problèmes financiers, cela me semble improbable qu’ils puissent le recruter. Un avenir au PSG ? Tout dépend selon moi de la fin de saison de Paris. S’ils remportent la Ligue des Champions, alors Neymar et le PSG pourraient continuer l’aventure ensemble. Si la fin de saison est chaotique, un départ est largement envisageable » a-t-il indiqué dans une interview accordée à Il Sussidiario. Reste maintenant à voir comment se déroulera la fin de saison du PSG avec notamment le Final 8 de la Ligue des Champions en point d’orgue. Une étape qui sera visiblement décisive pour l’avenir de Neymar dans la capitale française…