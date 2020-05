PSG : Neymar après Cristiano Ronaldo, la Juve en folie ?

Dans : PSG.

Deux ans après avoir recruté Cristiano Ronaldo en provenance du Real Madrid pour plus de 100 ME, la Juventus Turin verrait d’un bon œil le recrutement de Neymar.

Déjà très impressionnante, l’attaque de la Juventus Turin pourrait bien afficher un visage encore plus effrayant la saison prochaine. Et pour cause, le champion d’Italie en titre serait très intéressé par la possibilité d’associer Cristiano Ronaldo à un certain Neymar, selon les informations de la chaine transalpine 7 Gold, relayées par le Mundo Deportivo. Conscient que le départ de Paulo Dybala est possible en raison de l’intérêt suscité par l’Argentin à travers l’Europe, les Bianconeri multiplient les pistes afin de combler un potentiel transfert de son n°10 et l’une d’entre elles mène précisément à Neymar. Exclusivement associé au FC Barcelone depuis plusieurs semaines, l’attaquant du Paris Saint-Germain a un profil qui plaît à la Juventus Turin.

Sportivement, les feux sont donc au vert mais financièrement, il risque en revanche d’y avoir plusieurs points d’achoppement. Le principal concerne sans surprise le salaire de Neymar, lequel touche plus de 3 ME par mois au Paris Saint-Germain. Un salaire hors sol que la Juventus Turin ne souhaite évidemment pas proposer au Brésilien, alors que la Vieille Dame doit déjà supporter les émoluments colossaux de joueurs comme Cristiano Ronaldo mais également Bonucci, Chiellini ou encore Dybala et Higuain. Afin de rendre la transaction possible, la Juventus Turin pourrait ainsi proposer au Paris SG un échange avec un certain... Paulo Dybala, dont le nom figurait sur les tablettes de Leonardo l’été dernier, précisément en cas de départ de Neymar. Toutes ces informations demanderont évidemment confirmation mais il semble que la Juventus Turin soit bien active dans le dossier Neymar…