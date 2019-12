PSG : Un titi parisien va partir en L2 au mercato

Dans : PSG.

Avec son effectif composé de stars, le Paris Saint-Germain n’arrive pas à faire de la place aux jeunes pépites de son centre de formation. Une tendance qui se confirme en ce moment, et avant même l’ouverture du mercato d’hiver.

Depuis des années, les titis parisiens migrent vers d’autres cieux pour lancer leur carrière professionnelle. En 2020, Tanguy Kouassi prendra notamment la roue des Kingsley Coman ou Moussa Diaby, puisque le défenseur polyvalent va signer son premier contrat pro avec le RB Leipzig. Mais le joueur de 17 ans ne sera pas le seul jeune du club de la capitale à tenter sa chance ailleurs. En janvier, Loïc Mbe Soh devrait lui aussi faire ses valises, en direction d'un club de Ligue 2. Pas dans le cadre d'un transfert définitif, mais plutôt via un prêt. C'est en tout cas ce qu'annonce RMC Sport ce vendredi.

« Mbe Soh négocie depuis plusieurs semaines avec le club du Havre, et les discussions sont bien avancées. Le défenseur a même déjà donné son accord pour rejoindre l’équipe normande. Le PSG et Le Havre cherchent à s’entendre sur les modalités d’un prêt et Loïc Mbe Soh pourrait même prolonger son contrat avec les Franciliens avant de prendre la direction de la Ligue 2 », explique la radio nationale. Auteur de trois matchs avec le PSG, le défenseur de 18 ans va donc aller s'aguerrir ailleurs, loin des Thiago Silva, Marquinhos, Diallo ou Kimpembe...