PSG : Un salaire de dingue sur trois ans, Paris craque pour Ramos !

D'après ESPN, le Paris Saint-Germain serait prêt à offrir un salaire de 15 millions d'euros et un contrat de trois ans pour convaincre Sergio Ramos de rejoindre la capitale.

Le feuilleton Sergio Ramos est loin d'être terminé. En fin de contrat en juin prochain, le capitaine n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid, ne parvenant pas à se mettre d'accord avec ses dirigeants. Si l'international espagnol privilégie de rester à Madrid, cela passe par un salaire XXL. Une situation qui provoquerait même certaines tensions au sein du vestiaire madrilène. Toujours à l'affût, le Paris Saint-Germain a fait du numéro 4 sa priorité pour renforcer sa défense. Et pour ce faire, le Qatar serait prêt à débourser une somme folle !

D'après les informations de ESPN, le PSG s'apprête à offrir un contrat de trois ans au joueur de 34 ans, assorti d'un salaire de 15 millions d'euros par saison. À ce prix là et surtout pour cette durée, le clan Ramos va sans doute commencer à réfléchir. En effet, si le défenseur est très bien payé à Madrid, Florentino Pérez n'envisage pas de prolonger le contrat de son joueur aussi longtemps, à savoir jusqu'à ses 37 ans. Bien que l'arrivée de Sergio Ramos au PSG serait évidemment un énorme coup, on peut s'interroger sur la stratégie à long terme du club de la capitale, alors que Marquinhos et Kimpembe sont bien plus jeunes. Rappelons qu'en plus de Ramos, le Paris Saint-Germain cible Lionel Messi, également en fin de contrat à la fin de la saison. Si Leonardo souhaite finaliser ces deux immenses dossiers, cela passera par des ventes. Kylian Mbappé, dont l'avenir à Paris est incertain et qui possède une grosse valeur marchande, pourrait donc être sacrifié.