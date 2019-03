PSG : Un problème Kylian Mbappé ? Il faut vite le corriger !

Dans : PSG, Equipe de France.

Kylian Mbappé le sait, son statut de star mondiale du football fait que forcément l'attente est grande le concernant, et que ce qui pouvait passer pour de l'insouciance lorsqu'il s'est révélé sous le maillot de l'AS Monaco est désormais jugé plus sévèrement. Alors, il a suffi que l'attaquant du PSG et de l'équipe de France ait quelques attitudes contraires pour que tout de suite le ton monte et que les critiques pleuvent sur celui qui est tout de même champion du monde.

Dans Le Parisien, Dominique Sévérac espère lui que Kylian Mbappé va rapidement corriger le tir afin de ne pas perturber sa marche en avant. « Mbappé, lui, brille de mille feux, par ses buts, par ses gestes et grâce à ce qu’il nous permet d’imaginer qu’il réalisera un jour, demain, bientôt ou tout de suite. Mais le Parisien sort d’une mauvaise séquence si on l’aime... et il se trouve qu’elle l’aime, elle l’adore, cette France du foot. Entre le pénalty non laissé à Di Maria, une grossière simulation en Moldavie et des gestes d’agacement qui lui ont valu un « Tais-toi ! » répété au moins deux fois par un Blaise Matuidi qui venait — à juste titre — de saisir sa chance, son but, le quatrième vendredi, n’efface pas la troublante impression de dix jours qui ne ressemblent pas à la légende qu’il se construit. Devant un Stade de France amoureux, à lui de retrouver le chemin de l’insouciance heureuse », écrit le journaliste, qui va donc regarder attentivement le déroulé du match de ce lundi soir entre la France et l'Islande, histoire de voir si Kylian Mbappé a retrouve ses esprits.