PSG : Un plus gros salaire, Sergio Ramos largue le Real pour Paris !

Dans : PSG.

D'après les médias espagnols, le PSG aurait trouvé un accord de principe avec Sergio Ramos. L'officialisation pourrait intervenir avant le début de l'Euro.

En pleine lutte pour le titre en Liga, le Real Madrid s'apprête à vivre une véritable métamorphose lors de la prochaine intersaison. Zinédine Zidane, sans cesse remis en question par la presse espagnole depuis son retour sur le banc madrilène, quittera son poste en fin de saison. Il aurait même annoncé la nouvelle à ses joueurs. Mais Zizou ne devrait pas être la seule figure du club à faire ses valises cet été. Sergio Ramos, capitaine et véritable symbole du Real, arrive en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé. Si la volonté du club est de conserver le défenseur, Florentino Pérez a multiplié les déclarations pour rappeler que la situation économique liée au Covid-19 rendait l'opération difficile. Au contraire de Luka Modric, Sergio Ramos n'a lui pas accepté la proposition de prolongation assortie d'une baisse de salaire d'environ 10%. Et pour cause, l'Espagnol aurait déjà trouvé un accord avec son futur club.

Accord de principe Ramos - PSG

Selon les informations révélées par le site espagnol TodoFichajes, Sergio Ramos s'est déjà entendu avec les dirigeants parisiens. À la recherche d'un leader défensif pour apporter toute son expérience à un vestiaire qui a parfois tendance à perdre son sang-froid, le PSG est prêt à accéder à toutes les exigences du défenseur, que cela soit en terme de salaire ou en durée de contrat. Si Manchester United et Chelsea étaient également intéressés, Ramos juge le projet parisien plus solide et l'idée d'évoluer aux côtés de joueur comme Neymar, Mbappé ou Keylor Navas, son ancien coéquipier, l'a convaincu. Après 16 saisons sous le maillot du Real, cinq Liga et quatre Ligue des Champions, Sergio Ramos devrait donc quitter Madrid pour rejoindre le PSG, et tentera de remporter la première C1 de l'histoire du club. TodoFichajes annonce que l'officialisation de cet accord n'arrivera pas avant la fin des différents championnats européens. En revanche, l'annonce devrait avoir lieu avant le début de l'Euro, le 11 juin prochain. Il reste désormais à savoir si le taulier de la Maison Blanche ne va pas agiter cet accord sous le nez de son président pour le pousser à faire un effort afin de le conserver encore un ou deux ans de plus.