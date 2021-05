Real Madrid : Zidane aurait annoncé son départ aux joueurs !

Dans : Liga.

Les événements semblent se précipiter au Real Madrid puisque plusieurs médias annoncent que Zinedine Zidane a confié à ses joueurs qu'il partait en fin de saison.

Vendredi, Télé Madrid avait annoncé que Zinedine Zidane avait choisi de quitter le Real une fois que la Liga se terminait, un choix mûrement réfléchi par l'entraîneur français. Et à la veille du match des Merengue à Bilbao, Zizou a entretenu le mystère, avouant que parfois il fallait savoir dire stop pour le bien de tous. Mais les choses s'accélèrent puisque Fernando Burgos, journaliste pour Onda Cero, et Mario Cortegana, qui travaille pour Goal Espagne, indiquent cette fois que Zinedine Zidane a personnellement prévenu ses joueurs il y a quelque jours qu'effectivement il ne serait plus sur le banc madrilène la saison prochaine. Pour le remplacer, Marca affirme déjà que Raul serait un candidat idéal, même si la légende espagnole serait également en contact avec Francfort. Massimiliano Allegri et Joachim Low seraient également sur les tablettes de Florentino Perez.