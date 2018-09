PSG : Neymar, le mental… Il distribue les bons points après Liverpool

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Seulement battu dans le temps additionnel à Liverpool (3-2) mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aurait pu quitter Anfield avec un score plus lourd.

L’actuel leader de Ligue 1 a été dominé tout au long de la partie et a converti deux de ses rares occasions. Une fois de plus, le club de la capitale a déçu face à un grand d’Europe, démontrant encore ce fameux manque de caractère dénoncé par la plupart des observateurs. Et pourtant, l’ancien Parisien Patrice Loko, lui, a apprécié l’état d’esprit du PSG pendant cette rencontre à rebondissements.

« Après une première période particulièrement pénible, la réaction du PSG a été intéressante, a commenté l’ex-attaquant dans Le Parisien. Il n’est pas donné à toutes les équipes, de surcroît face à un adversaire de la qualité de Liverpool, véritable rouleau compresseur, de remonter un handicap de deux buts. Paris n’a rien lâché, ça témoigne du mental de ce groupe, même si au final, les Anglais l’ont logiquement emporté. » Plus étonnant encore, Loko inclut Neymar parmi ses satisfactions.

Neymar a convaincu Loko

« Au rayon des individualités, Neymar, passeur décisif sur le second but et Di Maria ont cherché avec un bonheur inégal à prendre le jeu à leur compte. L’Argentin a quand même délivré le centre qui a permis à Meunier de réduire de belle manière le score, a-t-il complimenté. L’activité et l’abattage d’Adrien Rabiot méritent aussi d’être notés. Comme le comportement d’ensemble de Kimpembe particulièrement solide dans les duels. Il a réellement pris une nouvelle dimension. Quant à Areola, il concède trois buts, mais évite certainement une défaite plus large à son club. » Apparemment, on n’a pas tous vu le même match…