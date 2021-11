PSG : Un nouvel attaquant recruté, Icardi en rêve

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans l’ombre des stars du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi se verrait bien partir pendant le mercato hivernal. L’arrivée d’un attaquant supplémentaire pourrait bien pousser l’Argentin vers la sortie, et plus précisément vers la Juventus Turin.

Le temps où Mauro Icardi faisait partie des « Quatre Fantastiques » semble lointain. Cette saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est encore éloigné de l’équipe type. Il faut dire que la présence de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi, sauf blessure ou suspension, ne lui laisse aucune chance. L’Argentin de 28 ans l’a bien compris, tout comme la Juventus Turin. En effet, La Gazzetta dello Sport croit savoir que la Vielle Dame espère recruter un avant-centre en janvier.

Le plan B de la Juve

La priorité des Bianconeri mène au buteur de la Fiorentina Dusan Vlahovic. Mais la concurrence du Paris Saint-Germain, de Manchester City et de Tottenham oblige la Juve à envisager une alternative. Et c’est à ce moment qu’apparaît le nom de Mauro Icardi, déjà convoité cet été, sans qu’un accord ne soit trouvé. Une fois de plus, la direction parisienne attendra une offre satisfaisante. Mais nul doute que l’ancien joueur de l’Inter Milan ne sera pas retenu à tout prix. Un départ arrangerait toutes les parties concernées, à commencer par Mauro Icardi dont les envies d’ailleurs sont toujours d’actualité.

Sans parler de son temps de jeu, l’attaquant titularisé à six reprises cette saison, et seulement auteur de trois buts toutes compétitions confondues, aimerait quitter la capitale française pour des raisons privées. Tout le monde sait que son couple avec Wanda Nara traverse une période compliquée. C’est pourquoi le joueur souhaite rejoindre un club moins exposé médiatiquement, et qui lui permettrait de mieux s’occuper de sa famille. Une signature à la Juventus Turin serait donc idéale pour l'attaquant sous contrat jusqu’en 2024, qui ne serait pas mécontent de voir Dusan Vlahovic débarquer à Paris.