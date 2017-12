PSG : Un montant spécial PSG demandé pour ce défenseur ciblé

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Peu satisfait par le rendement de ses latéraux à gauche, le PSG se penche sur ce secteur de jeu depuis quelques semaines.

Un recrutement de taille dès cet hiver sera difficile à obtenir, mais la presse italienne fait néanmoins état de l’intérêt de plus en plus prononcé des dirigeants parisiens pour Alex Sandro. Celui qui avait mis Patrice Evra sur la touche est désormais un titulaire à la Juventus, et le club piémontais sent bien le danger venir. Alors que le joueur serait régulièrement en contact avec ses compatriotes brésiliens du PSG, sans parler de possibles discussions avec le directeur sportif adjoint Maxwell, la Juventus a fait connaître son point de vue.

Le Corriere dello Sport annonce ainsi que la Vieille Dame souhaite demander un prix particulièrement élevé pour laisser filer son arrière gauche, particulièrement en cas d’offensive du PSG. Ainsi, il faudrait que le club de la capitale mette 60 ME sur la table pour provoquer le transfert d’Alex Sandro, qui est sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2020, et a été recruté pour 25 ME en 2015 en provenance du FC Porto. Voilà le PSG prévenu, il sera difficilement possible de boucler cette opération au mois de janvier, à moins que le départ de Layvin Kurzawa, évoqué récemment, ne permettre de réaliser ce tour de passe-passe au mercato.