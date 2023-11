PSG ‍: Un milieu arrive en janvier, c’était pas prévu du tout ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG pourrait revoir l'un de ses anciens joueurs revenir cet été. Le prêt de Renato Sanches prend une très mauvaise tournure à l'AS Roma.

Le PSG a un problème en défense et au milieu de terrain avec une infirmerie qui se remplit dangereusement alors que les matchs capitaux vont s’enchainer dans les prochains jours. Dans cette optique, voir un joueur de qualité se présenter à nouveau dans l’effectif parisien pourrait être vu comme une bonne affaire. Mais dans le dossier que nous allons évoquer, c’est loin d’être le cas. En effet, l’été dernier, Luis Enrique a fait du tri dans l’effectif du champion de France et Renato Sanches a été invité à se trouver un club. Le Portugais a fini par rejoindre l’AS Roma sous la forme d’un prêt payant d’un million d’euros, et d’une option d’achat pouvant se monter à 14 millions d’euros, pour un total à 15 ME. En théorie, et c’est une somme que le PSG n’a désormais plus aucune chance de toucher. En effet, la totalité de cette option dépendait des matchs disputés par l’ancien lillois cette saison, et l’option d’achat était débloqué à partir de 55 % des matchs disputés, et le prix maximum était atteint avec 75 % des rencontres jouées.

Le PSG ne verra jamais les 15 ME

Mais depuis le début de la saison, Renato Sanches enchaine les pépins physiques, à l’image de ce qu’il vivait à Paris ces dernières années. Pour le match de reprise de ce week-end face à l’Udinese, il est encore incertain, ce qui a le don de lasser son compatriote José Mourinho. Selon le quotidien romain Leggo, l’AS Roma réfléchit tout simplement à discuter rapidement avec le PSG pour renvoyer Renato Sanches dans la capitale française. Cela voudrait dire trouver un accord alors que Paris paye encore une partie du salaire du milieu de terrain. Mais la Louve ne croit plus du tout en lui, et le transfert définitif n’aura donc pas lieu. Le Portugais peut-il renforcer, comme un joker, l’entrejeu parisien si jamais il devait y avoir de nouveaux blessés ? Ce n’est en tout cas pas du tout prévu par Luis Campos et Luis Enrique, mais c’est bien ce qui pourrait arriver tant la carrière du joueur de 26 ans et déjà passé par le Benfica Lisbonne, Bayern Munich, Swansea, Lille et le PSG, commence à dangereusement s’enliser.