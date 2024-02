PSG ‍: Un mercato à la sauce Leonardo, Campos dit banco

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va devoir faire fort l'été prochain sur le marché des transferts. Le départ de Kylian Mbappé changera beaucoup de choses dans le futur et Luis Campos va s'activer pour recruter, notamment en Italie.

La direction du PSG sait que l'été prochain sera un gros tournant pour son projet. Après Neymar et Leo Messi, c'est désormais Kylian Mbappé qui va quitter le navire. Son départ va créer un véritable bouleversement pour le club de la capitale et du renfort devra débarquer. Le PSG ne manque pas d'idées au mercato mais devra faire les bons choix. Dans le passé, les champions de France se sont trompés et l'ont payé cher à bien des niveaux. Si Leonardo aimait recruter en Serie A, ce n'est pas trop le cas de Luis Campos même si tout pourrait changer prochainement.

Le PSG veut piocher sévèrement à l'AC Milan

Ces dernières heures, Tutto Mercato Web indique en effet que trois joueurs de l'AC Milan plaisent beaucoup au PSG, à savoir Théo Hernandez, Mike Maignan et Rafael Leao. Les trois joueurs sont des éléments très importants de l'équipe lombarde mais la direction n'est pas certaine de pouvoir les retenir, alors que les deux premiers cités n'ont pas trouvé d'accord pour prolonger leur contrat. Concernant Rafael Leao, il pourrait être l'un des remplaçants de Kylian Mbappé malgré son contrat qui court encore jusqu'en 2028 à Milan. Le club italien est mis face à quelques problématiques importantes. Les Rossoneri ont retrouvé de belles ambitions nationales et européennes mais ont toujours des problèmes économiques. La vente d'un voire plus de ces trois joueurs changerait pas mal de choses. La direction le sait, tout comme le PSG, qui pourrait renouer avec son passé en Italie l'été prochain. En plus des joueurs déjà cités, Victor Osimhen (Naples) est aussi annoncé comme une piste sérieuse.