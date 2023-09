PSG ‍: Un lofteur reste à Paris, Luis Enrique applaudit

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a clairement pas retenu Keylor Navas cet été. Pourtant, le gardien du Costa Rica n'a pas trouvé preneur. Et le voilà numéro 2 à Paris, ce que Luis Enrique apprécie particulièrement.

Poussé dehors pour éviter de fair de l’ombre à Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a fini par signer en Premier League, afin d’aider Nottingham Forest à se maintenir au plus haut niveau. Une performance remarquée mais qui n’a pas provoqué un transfert définitif. Annoncé un peu partout pendant l’été, notamment en Espagne quand Thibaut Courtois s’est blessé ou en Amérique du Sud pour un retour aux sources, le Costaricien n’a pas trouvé preneur. Pas même en Arabie Saoudite. Résultat, il est de retour à plein temps au Paris SG, pour la dernière année de son contrat. Présent dans la liste UEFA pour la Ligue des Champions, il ne devrait donc pas partir. Il pourrait faire mieux que ça, et apparaitre comme un véritable concurrent à Gianluigi Donnarumma. L’Italien réalise un début de saison impeccable, mais c’est dans les grands matchs qu’il sera attendu, et les marques de fébrilité pourraient rappeler de mauvais souvenirs.

Les relances de Donnarumma, ça agace Luis Enrique

De plus, sa faiblesse dans le jeu au pied fait grincer des dents l’exigeant Luis Enrique, qui selon Le Parisien, a accueilli le retour définitif de Keylor Navas avec un grand sourire. Pas au point de relancer une concurrence totale, mais l’entraineur espagnol sait qu’il peut compter sur une doublure de premier choix en cas de pépin. Une saison est longue, et Luis Enrique peut aussi ressentir le devoir d’intégrer l’ancien du Real Madrid dans la rotation pour le maintenir en forme. Il suffit de voir sa colère sur le dernier but du PSG face à l’OL dimanche dernier, quand la relance rapide vers l’avant de Donnarumma avait abouti à la réalisation de Mbappé, sans pour autant calmer le coach parisien qui voulait un autre type de relance. Même s’il reste le portier numéro 1 du Paris SG, « Gigio » peut se considérer prévenu, Navas est en haute estime du côté de Luis Enrique, ravi de pouvoir compter sur un numéro 2 de cette qualité.