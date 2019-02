PSG : Un coup de folie à 50 ME d'Henrique pour cette pépite XXL

Dans : PSG, Mercato.

Au cœur d’une équipe de l’Ajax Amsterdam impressionnante de volonté et de technique face au Real Madrid, de nombreux jeunes joueurs se sont distingués et ont profité de cette exposition pour démontrer pourquoi les clubs européens craquaient pour eux.

C’est forcément le cas de Frenkie de Jong, dont le calme et la maitrise technique au cœur du jeu ont marqué les esprits. Mais derrière, Matthijs de Ligt a également fait fort, notamment dans une fin de match folle où il a su montrer sa capacité à remporter les duels et à relancer intelligemment. Le défenseur central de seulement 19 ans est déjà bien mûr pour le grand saut et l’Ajax est bien au courant. C’est pourquoi le club néerlandais fait monter les prix.

Selon RMC, cette gourmandise de l’Ajax a finit par faire fuir le FC Barcelone, qui ne veut pas à nouveau casser sa tirelire, même pour s’offrir un défenseur extrêmement prometteur. L’idée de remettre au moins 50 ME ne plait plus vraiment au club catalan, qui n’a pas non plus des finances illimitées. En conséquence, deux clubs avancent dans ce dossier qui pourrait, à l’image de celui de De Jong, être réglé avant l’été. Il s’agit sans surprise de Manchester City, où Pep Guardiola adore les défenseurs propres, et du PSG, qui n’a pas dit son dernier mot pour préparer l’avenir et notamment l’après-Thiago Silva. Si ce dossier ne paraît pas vraiment essentiel à l’heure actuelle à Paris, il peut en tout cas l’être pour Antero Henrique, dont l’avenir est remis en cause et qui a besoin d’une signature de prestige pour sauver sa place.