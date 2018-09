PSG : Un consultant s’attaque frontalement à Antero Henrique

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Un problème avec le marché des transferts du PSG ? Demandez à Antero Henrique. C’est un peu la tendance en ce début de saison. Car si les victoires en Ligue 1 ont permis de masquer l’évidence pendant quelques semaines, le déplacement à Liverpool a surtout démontré qu’il existait une grosse faille au poste de milieu de terrain défensif. Pour Stéphane Bitton, il est l’heure de demander des comptes à Antero Henrique, qui n’a pas su apporter ne serait-ce qu’une recrue à ce poste pendant tout l’été. Et ça, c’est une sacrée faute.

« Je veux donner une note, un zéro pointé à Antero Henrique. Son bilan est catastrophique. Certes, Mbappé et Neymar sont arrivés au PSG mais il n’a pas été le seul à travailler sur ces dossiers compliqués. Dans ce qui lui a été attribué, c’est un échec. Il n’y avait pas de milieu de terrain mardi soir. L’argent a été mal utilisé cet été. On n’a pas compris finalement pour Buffon, Kehrer pour 37ME alors qu’il y a ce genre de profil au PSG… Bernat, le 3e ou 4e choix en tant que latéral, et Choupo-Moting, le 15e choix… qui vient renforcer une équipe déjà riche en attaquants. Bref, on n’est pas loin de la faute professionnelle. Tuchel, il fait dans la diplomatie, dans la communication, il essaie de préserver son groupe. Mais franchement on lui a vendu un projet et aujourd’hui on est loin du compte », accuse le consultant de France Bleu Paris, pas loin de penser que s’il y en a un qui doit sauter en cas d’échec, ce serait bien le dirigeant portugais.