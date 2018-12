PSG : Un champion du monde mise sa paie sur le PSG contre Man Utd

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le fait pour le Paris Saint-Germain de tirer Manchester United en 8e de finale de la Ligue des champions ne semble pas réellement affoler les différents consultants, y compris ceux qui ont eu plusieurs fois l'occasion de croiser sportivement la route des Red Devils en tant que footballeur. C'est notamment le cas d'Emmanuel Petit, lequel estime qu'éliminer la formation qui n'est désormais plus entrainée par José Mourinho sera une simple formalité pour Neymar et ses coéquipiers.

Sur RMC Sport, le champion du monde 98 dresse un état des lieux sans pitié pour Manchester United cette saison. « C'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain parce que Manchester United connaît de sérieuses difficultés en Premier League. On ne va pas revenir sur le jeu poussif pratiqué depuis quelques mois, les querelles avec certains cadres. Après, ce qui se passe aujourd'hui ne sera peut-être pas la vérité du mois de février. Il va se passer deux mois de compétition. On ne peut pas se baser sur le présent. Toujours est-il que ce qui se passe à Manchester United, sur le terrain et en dehors, c'est tout bénéfice pour Paris. Je trouve que le PSG, à l'heure actuelle, a largement les capacités de battre Manchester United. À chaque fois qu'ils affrontent une top équipe de Premier League, ils éprouvent de grandes difficultés. Manchester United peut poser des problèmes au PSG, mais individuellement et collectivement Paris est supérieur. Pour moi, ça devrait être une formalité », a expliqué un Emannuel Petit pas très inquiet pour le Paris Saint-Germain. A confirmer en février, notamment en fonction des changements opérés par le club anglais, qui s'est défait de José Mourinho ce mardi.