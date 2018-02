PSG : Un atout anti faute d'arbitrage pour le PSG contre Madrid ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain est encore sorti de son match aller de Ligue des champions en se plaignant de l'arbitrage. Si cette fois on n'a pas atteint les sommets du Barça-PSG de l'an dernier, l'arbitre de Real Madrid-PSG n'a pas non plus été très tendre avec le Paris SG, pour preuve ce carton infligé à Adrien Rabiot, avec un très bon coup-franc en bonus, pour une simulation de Luka Modric. Evoquant le match retour dans dix jours au Parc des Princes, Jérôme Rothen estime que pour éviter ce genre de souci, Unai Emery doit titulariser Thiago Motta. Car l'ancien joueur du PSG pense que le milieu défensif a une expérience qui peut permettre de régler bien des choses.

Et Jérôme Rothen d'en dire un peu plus. « Son influence ne se limite pas au jeu. Il en a également une sur l’arbitre c’est clair. Il est le premier à râler quand il y a une faute limite, il a ça en lui. Je suis sûr qu’avec lui, contre le Real Madrid à l’aller, l’arbitrage aurait été différent », explique, dans L'Equipe, Jérôme Rothen, qui milite donc pour la titularisation de Thiago Motta au match retour le 6 mars prochain. Reste à savoir si Unai Emery a le même avis que l'ancien parisien, ce qui est loin d'être acquis.