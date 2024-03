PSG ‍: Ugarte a les pieds carrés, Luis Enrique veut Kimmich

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2025, Joshua Kimmich n’écarte pas l’hypothèse d’un départ cet été. Le milieu de terrain ne manquera pas de sollicitations, notamment du côté du Paris Saint-Germain dont l’entraîneur Luis Enrique attend l’arrivée d’un joueur de son profil.

Depuis sa signature en juillet dernier, Manuel Ugarte suit une trajectoire étonnante au Paris Saint-Germain. Son aventure a commencé par de sévères critiques à cause des 60 millions d’euros dépensés pour son transfert. Puis l’ancien joueur du Sporting Portugal a mis tout le monde d’accord avec d’excellentes performances pour ses débuts. Impressionnant à la récupération, l’Uruguayen semblait représenter le chainon manquant du club de la capitale ces dernières années.

Mercato : l’avenir de Joshua Kimmich va se jouer entre le PSG, l’Angleterre et… le Bayern Munich

➡️ https://t.co/EiKno3891m pic.twitter.com/nPJtF64Nop — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 22, 2024

Sauf que l’entraîneur Luis Enrique a fini par se rendre compte de ses limites dans l’utilisation du ballon. Son temps de jeu a donc diminué au fil de la saison. Et son statut ne devrait pas évoluer lors du prochain exercice. En effet, le quotidien Le Parisien nous apprend que le coach espagnol attend l’arrivée d’un milieu doué à la relance et habile dans son jeu de passe, des qualités que Manuel Ugarte ne possède pas. Le profil correspond notamment à Joshua Kimmich (29 ans) qui intéresse bien le Paris Saint-Germain. Pour rappel, le milieu ou latéral droit, lié au Bayern Munich jusqu’en 2025, n’est pas pressé de prolonger.

Kimmich ne ferme plus la porte au Bayern

On parle d’un possible départ depuis plusieurs mois. La situation a néanmoins évolué depuis l’annonce officielle du départ de l’entraîneur Thomas Tuchel en fin de saison. L’international allemand sera attentif à la nomination du futur coach. Peut-être une affaire à saisir pour le conseiller Luis Campos qui s’est heurté à un mur sur la piste Bruno Guimarães. Le dossier Joshua Kimmich s’annonce tout de même compliqué. Car d’un côté, le Bayern Munich ne compte pas brader son cadre, même à un an de la fin de son contrat. Et de l’autre, le Bavarois intéresse du beau monde, surtout en Premier League.