PSG : Tuchel viré la semaine prochaine ? L'info choc

Dans le dur au PSG après la défaite à Leipzig, Thomas Tuchel sera bien évidemment sur le banc de touche ce samedi à l’occasion du match face à Rennes au Parc des Princes.

Mais que le Paris SG l’emporte ou pas face à son poursuivant breton ne semble pas en mesure de changer son avenir. C’est sur ses relations avec ses dirigeants, sa capacité à faire encore gagner l’équipe en Europe, et le soutien des cadres du vestiaire, que l’avenir de l’Allemand va se jouer. La trêve internationale sera propice à se poser ouvertement la question, puisque Canal+ annonce via son journaliste Geoffroy Garétier qu’une réunion au sommet est prévue pour trancher sur le maintien ou non de Tuchel. Elle aura lieu la semaine prochaine.

« Trois points après trois matchs de Ligue des Champions, c’est une situation totalement inattendue. Evidemment, d’après mes infos, ils vont se réunir à l’état-major la semaine prochaine, et le cas de Tuchel sera évoqué. Est-ce qu’ils ont les sous et est-ce que c’est une question de sous, ce sera évoqué. Est-ce qu’ils ont le profil pour le remplacer immédiatement s’il devait sauter ? En tout cas il y a un nom qui commence à circuler si jamais il devait sauter, cela va peut être vous étonner mais c’est celui de Thiago Motta. Car il ne coute pas cher et pourrait être intérimaire jusqu’à ce que l’entraineur au profil adéquat soit déniché », a annoncé le journaliste de Canal+, pour qui Thomas Tuchel pourrait réellement perdre son poste la semaine prochaine si la direction jugeait que la situation n’était plus tenable.