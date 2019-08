PSG : Tuchel s'est aussi pris un vent par Dembélé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

S’il affirme à chaque fois qu’on lui tend le micro qu’il rêve de conserver Neymar dans son effectif, Thomas Tuchel agit bien différemment en coulisses.

Conscient que le transfert du Brésilien dépendait grandement de la décision d’Ousmane Dembélé de rejoindre ou non le PSG, l’entraineur allemand a pris les devants. Le Parisien affirme ainsi que « TT » n’a pas hésité à appeler directement son ancien joueur du Borussia Dortmund pour le convaincre de s’installer dans la capitale française. Sans succès puisque le champion du monde français n’a pas fait évoluer sa position d’un iota.

La présence de Tuchel à Paris est l’un des rares points positifs pour Dembélé, qui n’entend pas quitter le FC Barcelone sans y avoir réussi, comme l’a clairement répété son agent tout au long de ces dernières heures. Un message qui a fini par passer, puisque le PSG a refusé l’offre barcelonaise, tandis que le club catalan cherche une autre solution de manière un peu désespérée. Inclure Ivan Rakitic fait partie des possibilités, mais à 31 ans et après une saison en demi-teinte, le Croate n’est plus vu comme une valeur sûre, et surtout ne représente pas un joueur offensif qui aiderait à faire oublier le départ de Neymar.