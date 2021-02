PSG : Tuchel pousse le « requin » Mbappé dans l’eau

Dans : PSG.

Durant son passage sur le banc de touche du Paris Saint-Germain entre 2018 et 2020, Thomas Tuchel a pleinement profité du talent de Kylian Mbappé.

Avec le champion du monde, l’entraîneur allemand a même réalisé la meilleure saison de sa carrière de coach. Si Tuchel s’est plus reposé sur Neymar que sur Mbappé dans les grands matchs, ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions ensemble l’été dernier. Malgré la défaite, l'international français est en train de continuer à grimper dans la hiérarchie du football mondial. De là à revenir sur Messi et Cristiano Ronaldo ? Thomas Tuchel ne le croit pas encore.

« Messi et Cristiano Ronaldo, ils ne laisseront jamais leur place. Si Mbappé veut être à leur hauteur, il va falloir qu'il les pousse sur le côté ! C'est clair. À ce niveau, personne ne s'effacera pour lui. Son triplé contre Barcelone ? Marquer trois buts au Camp Nou, c'est un message. C'est ce qu'il demande à lui-même. C'est son potentiel, ce qu'il a en lui. Il est toujours jeune, il est super affamé. C'est un requin dans sa mentalité. Il veut attraper tout ce qu'il peut avoir. C'est la mentalité qu'il faut, de manière la plus positive parce que c'est un bon gars. En privé, c'est une personne super gentille, super intelligente, super drôle. Mais une fois qu'il est sur le terrain, c'est un requin. Et c'est ce que sont les grands. Si tu mets le petit doigt dans l'eau, ils arrivent ! C'est Kylian. Et si tu veux arriver au niveau des gars que tu as mentionnés - parce qu'ils sont là depuis des années et je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à lui laisser leur place -, il doit la prendre. Et il va faire tout ce qu'il faut pour y parvenir », a confié, sur BT Sport, l’entraîneur de Chelsea, qui sait que Mbappé va devoir être plus régulier en C1 et en L1 pour, un jour, remporter le Ballon d’Or.