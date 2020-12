PSG : Tuchel à la porte, la folle révolte de Mbappé

Dans : PSG.

Sur les réseaux sociaux, rares sont les joueurs du PSG à avoir pris le temps de remercier Thomas Tuchel, licencié par Nasser Al-Khelaïfi.

Le jeune Timothée Pembélé, qui a joué ses premières minutes en Ligue 1 sous les ordres de l’Allemand, a eu la classe de saluer son ancien entraîneur. C’est également le cas d’un certain Kylian Mbappé. « C’est malheureusement la loi du football, mais personne n’oubliera votre passage ici. Vous avez écrit une belle ligne de l’histoire du club et je vous dis merci, coach » avait publié l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France, vraisemblablement très attaché à Thomas Tuchel. A en croire les informations du journal AS, il ne s’agissait pas seulement d’un coup de communication de la part de Kylian Mbappé. En effet, le média espagnol dévoile dans son édition du jour que l'ancien Monégasque vit très mal le départ précipité de Thomas Tuchel à quelques jours de Noël.

Chahuté par ce brutal changement d’entraîneur, Kylian Mbappé n’est toujours pas enclin à accepter une proposition de prolongation de contrat, malgré des offres juteuses avec une nette augmentation salariale à la clé. A en croire le journal pro-Madrid, l’attaquant des Bleus évalue plus que jamais la possibilité de quitter le PSG à l’issue de la saison afin de rejoindre un championnat plus compétitif. Deux pays sont évoqués : l’Espagne et la Premier League. Rien de bien surprenant, quand on sait que le Real Madrid et Liverpool sont les deux clubs les plus chauds sur Kylian Mbappé depuis plusieurs mois. De leur côté, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont assuré à Mauricio Pochettino, probable futur entraîneur du PSG, que Kylian Mbappé sera toujours Parisien la saison prochaine. Cela semble toutefois de plus en plus incertain, dans la mesure où le Français n’a pas apprécié le départ d’un Thomas Tuchel qui ne faisait pourtant plus l’unanimité auprès d’une majorité des cadres du vestiaire.