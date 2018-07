PSG : Areola à la Roma à cause de Buffon ?

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Titulaire la saison dernière, Alphonse Areola (25 ans) a prévenu qu’il ne resterait pas au Paris Saint-Germain s’il perdait son statut.

Après l’arrivée de Gianluigi Buffon, le gardien formé au club francilien se dirige-t-il vers la sortie ? Oui, répond la presse italienne. Alors que la Roma dément catégoriquement le départ du Brésilien Alisson, convoité par le Real Madrid, Liverpool et Chelsea, nos confrères transalpins évoquent sa succession et citent le nom d’Areola en priorité. Selon plusieurs sources, le Français aurait été proposé par son agent Mino Raiola.

De son côté, le Corriere dello Sport va plus loin et affirme que le portier parisien est d’accord avec la Roma pour un contrat de cinq ans. Pendant que le PSG accepterait de l’idée d’un prêt avec obligation d’achat. Pas sûr que le dossier soit aussi avancé dans la mesure où le troisième gardien de l’équipe de France attendra sûrement son retour du Mondial pour faire le point avec ses dirigeants. Autrement dit, on en saura plus dans les prochains jours.