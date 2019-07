PSG : Tuchel nul au mercato, Leonardo l'écarte

Dans : PSG, Mercato.

Après une première saison simplement couronnée du titre national, ce qui semble être la moindre des choses pour le PSG, Thomas Tuchel a perdu un peu de son crédit.

Pas forcément aux yeux du Qatar, où il est très apprécié, comme l’atteste sa récente prolongation de contrat. Mais plutôt à l’intérieur du club, où ses choix notamment lors du marché des transferts, n’ont pas convaincu. Sous la houlette d’Antero Henrique, l’entraineur allemand avait pu bénéficier de son statut pour pousser les dirigeants à recruter Thilo Kehrer et Eric Choupo-Moting. Le premier a été timoré et coupable lors de l’élimination en Ligue des Champions, le second a été aussi discret que maladroit. Résultat, dans un article sur la future entente entre Leonardo et Tuchel, Le Parisien affirme que l’entraineur allemand n’aura quasiment pas son mot à dire sur le prochain mercato.

« C'est Tuchel, notamment, qui a poussé en faveur des recrutements, l'été dernier, de Kehrer et de Choupo-Moting. Deux flops de la saison passée, à des degrés divers. Cette fois, Leonardo a les pleins pouvoirs et n'a aucunement l'intention de se laisser dicter sa conduite par les desiderata de son entraîneur. Si jamais les envies des deux hommes coïncident, tant mieux, mais cela ne sera jamais un facteur déterminant pour « Leo ». Pas sûr que Tuchel et son tempérament de feu acceptent cela sans ciller », glisse le journal parisien pour qui le mercato pourrait créer quelques tensions entre le dirigeant et le technicien.