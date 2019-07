PSG : Tuchel, Neymar, Mbappé… Ce titi a explosé grâce à eux

Dans : PSG, Mercato.

Dès sa première saison avec l’équipe première, Moussa Diaby s’est fait une place dans les rotations du Paris Saint-Germain.

Bien sûr, compte tenu de la rude concurrence, l’ailier de 20 ans n’était pas un titulaire indiscutable. Mais le titi parisien a tout de même disputé 34 matchs toutes compétitions confondues avant sa signature au Bayer Leverkusen cet été. Il faut dire que Diaby a rapidement tapé dans l’oeil de Thomas Tuchel qui lui a accordé sa confiance. Au moment de se remémorer son aventure à Paris, l’international U20 français a donc tenu à remercier son ancien entraîneur.

« J'ai beaucoup appris de lui, a confié Diaby au Parisien. Il est très proche des joueurs, parle beaucoup et a apporté quelques méthodes venues d'Allemagne pour que nous devenions plus forts physiquement (rires). Je lui en suis très reconnaissant. Il m'a encouragé à aller en Allemagne et m'a dit que j'avais pris une bonne décision en rejoignant le Bayer Leverkusen. » Dans cet entretien, le joueur vendu 15 M€ a également salué son club formateur qu’il a dû quitter pour grandir.

Pourquoi Diaby est parti

« Le PSG est un grand club, je m'y suis senti très bien. C'était un rêve pour moi, en tant que natif de Paris, de jouer pour ce club. Mais il y a tellement de stars que vous avez du mal en tant que jeune, a-t-il expliqué. Je veux jouer régulièrement et passer une nouvelle étape. C'est pourquoi j'ai décidé de changer. » Un message classe de la part de Diaby, qui n’a pas oublié le petit mot pour les stars Neymar et Kylian Mbappé. « J'ai beaucoup appris de ces garçons », a glissé le milieu offensif, en espérant les rencontrer la saison prochaine en Ligue des Champions.