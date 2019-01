PSG : Tuchel flippe, Riolo voit venir l'énorme bourde à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

A moins de deux semaines de la fin du marché des transferts, même les joueurs mettent la pression pour qu’une recrue signe au Paris Saint-Germain.

C’est le vœu affiché par l’entraineur, mais il n’est pas certain qu’un dossier débouche pour une arrivée en janvier. Les rumeurs se multiplient, mais en voyant la situation se compliquer, Thomas Tuchel se demande s’il ne vaut pas mieux faire revenir Adrien Rabiot, mis à l’écart en grandes pompes par Antero Henrique. Une situation qui devient très dangereuse selon Daniel Riolo, pour qui le PSG ne maitrise plus du tout le sujet, et se prépare à lâcher une politique de fermeté pourtant annoncée par son directeur sportif en décembre dernier.

« Le PSG n'est pas foutu de ramener quelqu'un à Tuchel ? Si Rabiot est réintégré on sera dans le grand délire niveau gestion. Antero Henrique est sorti du bois pour dire, ‘on le dégage, on le vire, il faut de l’autorité, on tape du poing sur la table’. Et on voit que Tuchel a peur de ne pas avoir de milieu de terrain et veut le réintégrer. Le PSG a souvent fait n'importe quoi mais là... », a balancé le polémiste de RMC, persuadé que le retour d’Adrien Rabiot mettrait une ambiance très bizarre au sein du club de la capitale, et notamment en ce qui concerne de la direction sportive entre Henrique et Tuchel.