Messi et le PSG, une information de taille

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi a de grandes chances de poursuivre l’aventure à Paris.

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi est actuellement pleinement concentré sur le parcours de l’Albicéleste au Qatar. Le n°30 du Paris Saint-Germain doit toutefois avoir son avenir dans un coin de la tête, alors que son contrat avec le PSG expire à la fin de la saison. Ces derniers mois, trois hypothèses principales ont été évoquées pour l’avenir de Lionel Messi : une prolongation à Paris, un retour au FC Barcelone ou un départ vers l’Inter Miami de David Beckham aux Etats-Unis. A priori, la tendance est à une prolongation au PSG selon les informations de la Cadena Ser, qui affirme en ce jour de Croatie-Argentine que Lionel Messi a de plus en plus de chances de rester au Paris SG, où il se sent très bien cette saison après une première année d’acclimatation bien plus laborieuse.

Lionel Messi, la tendance à une prolongation au PSG

Pour des raisons sportives mais surtout privées, avec un déménagement de Barcelone, où il a presque toujours vécu, la première saison de Lionel Messi à Paris a été difficile. Désormais, le meneur de jeu argentin se sent bien dans la capitale française et ne voit donc pas de raison de partir, d’autant qu’il se sent encore très compétitif. Par conséquent, il ne souhaite pas quitter l’Europe et veut continuer de jouer la Ligue des Champions dans un club qui ambitionne de la remporter chaque année comme c’est le cas du Paris Saint-Germain. Dès lors, les conditions pour une prolongation de contrat au PSG semblent réunies d’autant que de son côté, Luis Campos est largement favorable à une prolongation de Lionel Messi. Tout pourrait se régler très vite après la Coupe du monde. A l’instar de Marco Verratti, dont la prolongation est imminente ou encore de Sergio Ramos, lui aussi en discussions avec le PSG pour prolonger, Lionel Messi va donc s’inscrire dans la durée à Paris… sauf surprise.

Une tendance qui reste à confirmer, mais qui démontre que le PSG a de solides arguments pour conserver encore une année au moins Lionel Messi. Et ce n'était pas forcément gagné après les premiers mois de l'Argentin dans la capitale française.