PSG : Tuchel est un usurpateur, Hechter l'habille pour l'hiver

Dans : PSG.

Président emblématique du PSG, et créateur du célèbre maillot parisien, Daniel Hechter n'aime pas Thomas Tuchel et il le dit très clairement.

Thomas Tuchel semble être parti pour continuer une saison de plus sur le banc du Paris Saint-Germain, même si régulièrement des rumeurs évoquent un possible limogeage du coach allemand. Ce mercredi, le technicien actuel du PSG va cependant avoir les oreilles qui sifflent, et les yeux qui brûlent s’il se lance dans la lecture du Parisien. En effet, interrogé par le quotidien régional, Daniel Hechter, président légendaire du club de la capitale, et couturier auteur du maillot le plus célèbre de l’histoire du Paris SG, a décidé de tailler un costard à Thomas Tuchel. Pour lui, le coach arrivé de Dortmund n’est pas du tout au niveau du PSG, même s’il a réussi à le faire croire à des dirigeants un peu dépassés.

Daniel Hechter estime que l’actuel entraîneur parisien n’est pas l’homme qu’il faut, et il s’inquiète pour la gestion sportive du Paris Saint-Germain. « Tuchel l’homme de la situation ? Non, et depuis ses débuts sur le banc parisien. On l’a comparé à Klopp, le coach de Liverpool, mais il n’est pas du tout à son niveau. Tuchel fait beaucoup d’erreurs de coaching et, pour moi, il n’est pas meilleur que Laurent Blanc ou d’autres coachs français. Si on prend un entraîneur étranger, il faut qu’il soit meilleur que ceux d’ici. Carlo Ancelotti était un très bon coach, mais les dirigeants ont tout fait pour qu’il parte. J’ai l’impression que Leonardo est un peu seul. Aucun des dirigeants de ce club ne connaît vraiment le foot, et c’est ça le problème », explique l’ancien président du Paris Saint-Germain.