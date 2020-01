PSG : Tuchel est « dans la merde », il lui souhaite bon courage

Dans : PSG.

Dimanche soir, le 4-4-2 de Thomas Tuchel est passé au crash-test de l’AS Monaco (3-3). Un match riche en enseignements pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain…

Face à une équipe capable de ressortir le ballon et disposant d’une qualité technique nécessaire pour mener quelques belles attaques, le Paris Saint-Germain a souffert. Avec trois buts encaissés et bon nombre d’occasions en faveur de l’AS Monaco, le 4-4-2 de Thomas Tuchel est forcément remis en cause même s’il faudra le revoir afin d’être certain qu’il n’est pas viable dans les gros matchs. Interrogé par Le Parisien, Jean-Marc Furlan a donné son avis sur le système tactique du PSG, souhaitant par ailleurs bon courage à Thomas Tuchel pour gérer les matchs à venir.

« Quand j’ai regardé le match contre Monaco, je me suis dit : “Comment Tuchel va faire ? Il est dans la merde !” Il veut faire jouer les quatre. Sinon, il va avoir des problèmes, mais comment il va les aligner durablement ensemble ? Le 4-4-2 est un système souvent utilisé par des équipes en position basse. Dans ce dispositif, sur les côtés, je n’utilise quasiment que des milieux qui aiment récupérer. Les quatre joueurs de devant au PSG ont peu de dispositions pour cela. En L1, ce que fait le PSG va passer, mais contre les équipes majeures, c’est un vrai débat. Ou alors, il faut jouer avec un bloc très bas et privilégier le contre, mais c’est très difficile de demander ça à Neymar et Di Maria » a commenté l’entraîneur de l’AJ Auxerre, pour qui l’équation est difficile à résoudre. Au staff du PSG et à Thomas Tuchel en premier lieu de trouver les solutions…