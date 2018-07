PSG : Tuchel en boîte de nuit à Paris pour fliquer ses joueurs !

Dans : PSG, Ligue 1.

La rigueur allemande n'est pas une invention, et certains joueurs du Paris Saint-Germain, habitués à la vie nocturne de la capitale, pourraient l'apprendre rapidement à leur dépens. En effet, ayant probablement appris que quelques-uns des membres de son effectif, suivez mon regard, avaient une hygiène de vie parfois délicate, Thomas Tuchel n'a pas traîné à se mettre en action.

Et selon France-Football, le nouvel entraîneur allemand du PSG a pris note des bonnes adresse de la nuit parisienne...et a fait le déplacement pour rencontrer les gens qui comptent dans ces repèresde la vie nocturne fréquentés parfois par des footballeurs parisiens. « Un ami à moi tient un gros établissement nocturne à Paris. Tuchel a débarqué pour discuter et se mettre les mecs dans la poche pour qu’ils puissent le prévenir si l’un de ses joueurs sortait en semaine...», a témoigné une source dans l'hebdomadaire footballistique. Il est désormais très clair que le Paris Saint-Germain a tourné une page dans son management, et la séquence de l'anniversaire de Neymar, comme on l'a connue en début d'année, risque de ne pas se répéter à l'avenir. A bon entendeur...