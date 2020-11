PSG : Tuchel critiqué, il trouve un avocat français de gala

Dans : PSG.

Régulièrement critiqué, Thomas Tuchel vit sans doute ses derniers mois à la tête du Paris Saint-Germain.

En fin de contrat à l’issue de la saison, l’entraîneur du PSG ne sera pas prolongé par Leonardo. Globalement, les supporters parisiens ne pleureront pas le départ de l’entraîneur allemand, bien loin de faire l’unanimité, malgré une finale de Ligue des Champions au compteur. Thomas Tuchel est pourtant un excellent entraîneur qui mérite le plus grand respect selon Christophe Galtier. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, le coach de Lille a vanté les mérites de son homologue parisien, évoquant notamment les difficultés qu’il rencontrait au quotidien comme l’avalanche de blessures à laquelle Thomas Tuchel a été contraint de faire face récemment.

« Il y a des critiques aujourd’hui sur le PSG qui me paraissent insensées. On est durs avec eux. Ils jouent depuis quelques semaines avec une deuxième équipe, qui serait une bonne équipe de Ligue 1 mais qui ne serait pas championne. Ils sont performants malgré une liste d’absents incroyables. C’est plus difficile en C1 mais quand vous avez des joueurs comme Mbappé et Neymar qui sont absents, c’est normal que l’équipe soit moins performante… Contre Rennes, équipe qui joue la C1, un Paris très, très diminué arrive à gagner 3-0 sans trop trembler ! Je ne suis pas là pour prendre la défense de Thomas (Tuchel) mais c’est lourd, ils ont 10 ou 11 absents, avec l’enchaînement des matches… » a jugé Christophe Galtier dans les colonnes du quotidien national. Des propos qui feront assurément plaisir à Thomas Tuchel, lequel appréciera de se sentir soutenu par ses paires. Car au sein même du Paris SG, il arrive au coach allemand de se retrouver isolé ces dernières semaines…