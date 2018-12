PSG : Tuchel agacé par le niveau de Cavani, il ne le cache plus

Dans : PSG, Ligue 1.

En dépit de ses 12 buts inscrits en cette première partie de saison, Edinson Cavani voit son importance dans le jeu parisien diminuer à chaque rencontre. Même quand Neymar ou Mbappé laissent leur place sur la feuille de match, l’Uruguayen n’en profite pas pour se montrer à son avantage. Il marque toujours régulièrement au cœur de l’armada offensive du Paris Saint-Germain, mais il est de plus en plus difficilement trouvé, et traverse quelques matchs tel un fantôme. Ce fut le cas ce samedi face à Nantes, où avant son départ pour l’Amérique du Sud, l’ancien napolitain semblait déjà en vacances. Il a été annoncé comme le « flop » du match côté PSG avec un 3/10 dans L’Equipe. Même constat dans l’édition dominicale du Parisien, qui a suivi Cavani de près et croit même noter un certain agacement chez Thomas Tuchel à son égard.

« Quelques minutes plus tard, le numéro 9 parisien enchaîne deux passes imprécises à la suite, sous les yeux de Thomas Tuchel, médusé. Les deux hommes échangent quelques gestes. On sent alors un peu de dépit chez l’entraîneur parisien et beaucoup d’impuissance, à cet instant, chez le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Ce genre de scène va se répéter en début de 2de période. A l’origine, une nouvelle passe ratée et une possibilité de contre-attaque anéantie. Mais cette fois (50e), Tuchel explose de colère en se retournant vers son banc. Moment de gêne », souligne le quotidien francilien, pour qui Cavani n’a plus la forme physique pour compenser ses carences techniques. Et le technicien allemand s’en est bien rendu compte. Au point de s’en priver pour les matchs capitaux de la deuxième partie de saison ?