Les Ultras manifestent, Al-Khelaifi leur ferme la porte

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Collectif Ultras Paris a réuni de très nombreux supporters du PSG ce mercredi soir devant le siège du club. L'occasion de faire passer un message, même si le CUP a reconnu que Nasser Al-Khelaifi refusait de les rencontrer.

Le CUP a réussi son pari en parvenant à mobiliser de très nombreux adhérents devant la Factory où sont les bureaux du Paris Saint-Germain. Mais pour les responsables des Ultras, cela a été une fin de non-recevoir, puisque dans un communiqué le Collectif Ultras Paris a reconnu que le président du PSG ne voulait pas les recevoir. Pas de quoi empêcher le CUP de faire passer un long message.

« Nous sommes sincèrement inquiets à propos de l'avenir et de la pérennité du club. Énormément de questions demeurent sans réponse et le fait que le Président de notre propre club refuse de nous rencontrer nous incite à beaucoup de méfiance (...) Nous demandons si, à ce jour, il y a encore un pilote dans l’avion. Beaucoup de décisions prises ne respectent en rien l'institution Paris Saint-Germain. Chaque secteur tire dans son sens sans intérêt commun alors que la priorité doit être le PSG et non le résultat par branche d'activité. Où et qui est le patron chargé de pousser le club vers les sommets, d'avoir une vraie vision pour le projet et de faire du club une « vraie famille » tournée vers le même objectif. La liberté des supporters doit être la même pour tous, peu importe la tribune et peu importe sa façon de supporter, l'outrance sécuritaire ou les mails désastreux dictant notamment des codes vestimentaires sont définitivement à proscrire ! », indique, dans un premier temps, le Collectif Ultras Paris dans un communiqué, avant de s’attaquer au dossier du stade.

QSI VOUS AVEZ ACHETÉ UN CLUB DE FOOT... FAITES DU FOOT !!! pic.twitter.com/Ec3zt8GRxZ — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 3, 2023

« Le PSG Au Parc des Princes : Il n’est pas imaginable que le club quine le Parc des princes. Nous déplorons la candidature du club concernant le rachat du Stade de France de Saint-Denis qui n'a ni âme ni histoire en lien avec notre club. Il est temps tant au club qu'à la mairie de Paris de se remettre autour d'une table et d'avancer ensemble en mettant de côté les egos des uns et des autres. Le PSG C'EST LE PARC DES PRINCES », écrit le CUP, qui a ensuite son mot à dire concernant le projet sportif du Paris Saint-Germain.

« Un recrutement ambitieux et cohérent : le sportif est en dérive total et cela est dû notamment à un recrutement au rabais et sans vision globale des besoins collectifs de l'équipe en raison d'une gestion catastrophique ces dernières années qui a offert des ponts d'or à des mercenaires, à des joueurs surcotés et peu concernés, mais aussi à des stars en fin de parcours « vendeurs de maillots ». Nous voulons des joueurs qui viennent par envie, par désir du club et par ambition sportive et non pas seulement attirée par la rémunération et les primes. La soupe était bonne pendant trop longtemps, il faut que cela cesse. Un effectif cohérent, ambitieux et professionnel. Se débarrasser des joueurs parasites : Il est temps de faire le ménage dans le vestiaire. Trop de joueurs sous contrat ne sont présents à ce jour que pour toucher le salaire et non par ambition sportive. Respectez le PSG c'est savoir aussi le quitter. Nous n'hésiterons pas à leur faire savoir. Volonté de garder les jeunes: Nous possédons un des meilleurs centres de formation de France et d'Europe et déjà beaucoup trop de nos jeunes qui sont partis à cause d'un manque de considération font aujourd'hui les beaux jours de grands clubs européens ! Pourquoi nous n'arrivons pas à les garder chez nous ? Pourquoi ce manque de considération ? Il est temps de dire Stop et de respecter nos titis. La non-présence des anciens dans l'environnement du club : nous avons des grands noms qui ont fait les beaux jours du club et aucun de ces joueurs historiques ne sont présents dans l'organigramme du club afin d'être les garants de son histoire ou ne serait-ce que même simplement invités dans les tribunes du Parc (...) Même si nous connaissons une des pires des saisons depuis des années, il faut absolument remporter ce 11e titre de champion de France par dignité et orgueil. Il est hors de question de continuer sur cette série de matchs infâmes nous attendons une réaction forte dès dimanche à Troyes! QSI VOUS AVEZ ACHETE UN CLUB DE FOOT ... FAITES DU FOOT!!! », conclu le Collectif Ultra Paris, dont les adhérents ont ensuite lancé des chants peu courtois à l'encontre de Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Christophe Galtier.