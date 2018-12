PSG : Tuchel a perdu toute crédibilité sur Rabiot, Maturana accuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Les discussions sont terminées, Adrien Rabiot ne prolongera pas son contrat qui expire en juin prochain.

Lundi soir, Antero Henrique a annoncé que le milieu de terrain souhaitait quitter le Paris Saint-Germain. Au passage, le directeur sportif a ajouté que l’international français restera sur le banc des remplaçants tant qu’il n’aura pas signé de prolongation. Preuve que le club de la capitale n’a pas totalement perdu espoir. En tout cas, cette décision dégoûte notre confrère Pierre Maturana, qui accuse le PSG de chantage.

« Je trouve que la méthode est un peu dégueulasse, a estimé le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Que ton directeur sportif aille dire "toi tu iras sur le banc, sauf si tu signes", ça veut dire que s'il signe, il a le droit de jouer au foot ? Ça veut dire que ce n'est plus le fait d'être bon et utile à l'équipe qui permet de jouer au foot ? Je trouve que ça fait un peu chantage. » Et le spécialiste en veut également à l’entraîneur Thomas Tuchel qui, malgré sa réputation, obéit sans broncher à la direction.

« C’est vraiment dégueulasse »

« Et je ne comprends pas bien la relation avec Tuchel. Il me semblait que c'était quelqu'un qui ne se faisait pas dicter ses choix par d'autres, et d'un coup il dit "ok je vais me passer de ce joueur-là pendant six mois parce que mon directeur sportif me l'a dit." Je ne trouve pas ça terrible, a-t-il ajouté. Qu'on approuve ou pas les raisons pour lesquelles il ne prolonge pas, faire du chantage à la signature, je trouve que c'est vraiment dégueulasse. » Une méthode que le PSG utilise également lorsque les jeunes de son centre refusent de signer un contrat professionnel.