PSG : Kevin Trapp prêté à Nice, à priori c'est oui !

Dans : PSG, Mercato, OGCN.

A la recherche d’un gardien de but dans la dernière ligne droite du mercato, l’OGC Nice a bien ciblé Kevin Trapp. Bild annonce même que le gardien allemand va être effectivement prêté

La rumeur d'un départ de Kevin Trapp du PSG enfle de plus en plus, et le tabloïd allemand Bild l'annonce ce mardi après-midi comme étant acquis, le désormais troisième portier dans la hiérarchie des gardiens de but au Paris Saint-Germain derrière Gianluigi Buffon et Alphonse Areola va rejoindre l'OGC Nice. Reste que la question de la prise en charge du salaire de l’Allemand risque de poser un problème. Car à l’évidence, Nice ne sera pas en mesure d’offrir 4ME par an à l’ex-gardien de Francfort. Pas opposé à un départ de Kevin Trapp, le PSG sera-t-il prêt à consentir un effort en prenant en charge une partie du salaire de ce dernier ? La réponse est oui, il ne manque plus que l’accord du principal intéressé pour que l’opération aboutisse, et Bild affirme que le gardien allemand est OK. Si cela se confirme, ceserait un très beau coup pour Nice, dont l’entraîneur Patrick Vieira n’a pas été convaincu par le début de saison de Yoann Cardinale