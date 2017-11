PSG : Trapp doit vite jouer...ou partir au mercato exige la Mannschaft

Dans : PSG, Ligue 1, Mondial 2018, Bundesliga.

Après une saison dernière durant laquelle Unai Emery a tergiversé avec ses gardiens de but, il est désormais très clair que la hiérarchie au Paris SG est Alphonse Areola en numéro 1 et Kevin Trapp son remplaçant de luxe. Si le portier allemand reste discret et ne provoque aucune polémique sur son statut au PSG, ce qui est tout à son honneur, du côté de la fédération allemande on a envoyé un message direct et sans ambiguïté à Kevin Trapp.

S'il veut disputer le Mondial avec la Mannschaft, le gardien de but du Paris Saint-Germain doit jouer. « Kevin a fait un très bon premier match international contre le Danemark en mai dernier, il a fait alors un pas en avant, mais il est clair que cela va être problématique s’il ne joue pas. La décision d’un transfert lui revient. Mais s’il ne joue pas, il sera difficile de le retenir », a clairement fait savoir, dans l’hebdomadaire Kicker, Andreas Köpke, entraîneur des gardiens de but de l’équipe d’Allemagne et ancien portier de l’OM. Kevin Trapp sait au moins à quoi s'en tenir en l'absence de Manuel Neuer, blessé et absent plusieurs mois.