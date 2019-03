PSG : Tottenham, Man Utd ou Paris, il a tranché au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Après l'élimination du PSG dès les 8es finale de la Ligue des Champions, il est difficile de savoir à quoi ressemblera le mercato du champion de France.

Néanmoins, certains noms circulent déjà et dans la presse anglaise, il est régulièrement question d’un intérêt du club de la capitale pour Ryan Sessegnon. Polyvalent, l’ailier anglais de 18 ans figurait déjà sur les tablettes parisiennes l’été dernier, mais le joueur avait pris la décision de rester à Fulham. En juin prochain en revanche, il devrait faire ses valises et rejoindre un club plus huppé…

Selon les informations obtenues par le Daily Express, trois clubs se sont concrètement positionnés sur Ryan Sessegnon : le Paris Saint-Germain, Manchester United et Tottenham. Et à en croire le média britannique, ce sont les Spurs qui auraient les faveurs du joueur, sous contrat avec les Cottagers jusqu’en juin 2020. Un choix qui s’expliquerait par la volonté de Ryan Sessegnon de rester à Londres, et qui rendrait un transfert dans la capitale française quasiment impossible au mercato. A moins que Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique ne parviennent à trouver les arguments pour le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain.